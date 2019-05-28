В Калтане состоялся велопробег

Спортивное мероприятие прошло в городе в минувшее воскресенье, в рамках проведения Единого дня велопарадов в России и было посвящено празднованию 300-летия образования Кузбасса.
Участниками велопробега стали 180 человек – это воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, педагоги и волонтеры.
Было два маршрута движения. Дети на самокатах стартовали с пр. Мира, 65, а школьники и взрослые, оседлав велосипеды, выдвинулись от кинотеатра «Молодежный». Все вместе они встретились на площади ДК «Энергетик».
Участники велопробега награждены памятными и сладкими призами.
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