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В Калтане состоялся велопробег

Спортивное мероприятие прошло в городе в минувшее воскресенье, в рамках проведения Единого дня велопарадов в России и было посвящено празднованию 300-летия образования Кузбасса. 

Участниками велопробега стали 180 человек – это воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, педагоги и волонтеры. 

Было два маршрута движения. Дети на самокатах стартовали с пр. Мира, 65, а школьники и  взрослые, оседлав велосипеды, выдвинулись от кинотеатра «Молодежный». Все вместе они встретились на площади ДК «Энергетик». 

Участники велопробега награждены памятными и сладкими призами.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
28/05/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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