В Калтане состоялся велопробег

Спортивное мероприятие прошло в городе в минувшее воскресенье, в рамках проведения Единого дня велопарадов в России и было посвящено празднованию 300-летия образования Кузбасса.

Участниками велопробега стали 180 человек – это воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, педагоги и волонтеры.

Было два маршрута движения. Дети на самокатах стартовали с пр. Мира, 65, а школьники и взрослые, оседлав велосипеды, выдвинулись от кинотеатра «Молодежный». Все вместе они встретились на площади ДК «Энергетик».

Участники велопробега награждены памятными и сладкими призами.