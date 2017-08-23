В Кемерово любительнице селфи помогли спасатели

Иномарка врезалась в рейсовый автобус под Новокузнецком: погиб человек Водитель автомобиля Renault Logan около 8:00 22 августа врезался в рейсовый автобус МАЗ. Инцидент...

В Прокопьевске водитель Ford устроил ДТП с двумя пострадавшими В Прокопьевске лишенный прав водитель Ford Fusion врезался в Nissan Almera. В результате аварии...

Ударивший полицейского в лицо кузбассовец предстанет перед судом В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 19-летний юноша, который избил полицейского. Выпивший...