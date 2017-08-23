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В Кемерово любительнице селфи помогли спасатели

Кемеровские спасатели помогли спуститься со склона горы 23-летней девушке, которая забралась туда, чтобы сделать селфи.

Инцидент произошел на правом берегу реки Томь.

Кемеровчанка, гуляя с подругой, решила сделать несколько красивых фотографий на фоне природы – поднялась на гору, а слезть самостоятельно не смогла. Прибывшие на место спасатели обвязали её страховкой и спустили вниз. Медицинская помощь «любительнице острых ощущений не понадобилась».

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/08/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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