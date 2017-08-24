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В кемеровском парке построят велодорожку

В самом крупном линейном парке Кемерово появится двухкилометровая велодорожка.

Подрядчики продолжают создавать комфортную городскую среду на бульваре Строителей областного центра. На сегодняшний день рабочие уложили свыше 7 тыс. кв. м тротуарной плитки, которая визуально обозначила прогулочные зоны. Продолжаются работы по обустройству велодорожки, которая пройдёт по внешнему периметру бульвара. Зимой у жителей города появиться возможность покататься на лыжах в центре Ленинского района - на велодорожке можно будет проложить лыжню.

В соответствии с контрактом, реконструкция парка должна быть закончена до 15 октября, однако сейчас работы опережают график на две недели.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/08/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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