Госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность в Тисульском районе.

В ходе мероприятия установлено, что ИП главой К(Ф)Х Куприяновым А.И. при декларировании партии рапса 2600 тонн не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицида Лост ВР, используемого при производстве рапса.

Управлением Россельхознадзора принято решение о признании недействительной декларации о соответствии, ее действие прекращено.

По результатам проведенного мероприятия предпринимателю, допустившему нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.