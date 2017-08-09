В Кузбассе госинспектор труда оштрафована на 600 тысяч рублей

Бывший заместитель руководителя инспекции труда оштрафовали за взятку на 600 тысяч рублей.

В декабре 2016 года госинспектор обнаружила, что рабочие одной из строительных организаций не были обеспечены необходимыми средствами защиты. Для предприятия это грозило штрафом и приостановкой работ. Женщина сообщила об этом директору компании, а также то, что за определенное денежное вознаграждение "закроет глаза" на нарушения.

О столько заманчивом предложении директор сообщил в ОЭБ и ПК ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспектора и юриста, представлявшего интересы компании, задержали при передаче 25 000 рублей. Стало известно, что женщина уже получала взятку в размере 20 000 рублей от этого юриста в сентябре 2016 года за несчастный случай с работником, за который фирма выплатила минимальный штраф.

Помимо штрафа, теперь уже бывший госинспектор, приговорена к лишию права занимать должности на государственной службе на два года.