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В Кузбассе прошел семинар для преподавателей «Азбуки интернета»

Видеотрансляция мероприятия состоялась на базе Отделения ПФР по Кемеровской области. К онлайн-семинару были подключены студии 5 территорий Кузбасса, где организаторы и преподаватели курсов компьютерной грамотности для людей пожилого возраста могли познакомиться с опытом коллег.

На семинаре были представлены методические рекомендации по ведению курсов компьютерной грамотности для людей пожилого возраста, лучшие практики и опыт, накопленные преподавателями и организаторами из разных регионов России к настоящему моменту.

В Кемеровской студии в обучении принимали участие студенты-волонтеры Кемеровского Государственного института культуры. В течение месяца они преподают компьютерную грамотность в рамках курсов, организованных региональным подразделением ПАО «Ростелеком».

- На семинаре было озвучено много полезных деталей, на которые нужно обратить внимание при составлении программы, плана уроков, а особенно в общении со слушателями курсов. Это первый просветительский опыт наших студентов, своего рода практика, - отметила куратор, доцент кафедры технологии документальных коммуникаций КемГик Светлана Савкина.

Сами студентки факультета информационных и библиотечных технологий видят в возможности приобщить людей старшего поколения к компьютерным технологиям часть своей профессиональной подготовки, дающей к тому же полезный навык общения.

В 2019 году это уже второй обучающий онлайн семинар по программе «Азбука интернета». Интерес к ней со стороны органов социальной защиты, университетов и общественных центров, подразделений Союза пенсионеров, библиотек и других организаций по всей России с каждым годом растёт. В настоящее время зарегистрировано более 3,4 тыс. преподавателей курсов «Азбуки интернета».

Для тех, кто хотел бы познакомиться с материалами видео-семинара по «Азбуке интернета», видеозапись будет выложена на портале Azbukainterneta.ru.

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
25/11/2019
Образование
Общество
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Новости Кузбасса

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