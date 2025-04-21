В Кузбассе прошли совместные учения Росгвардии и МЧС

В Кемерове прошли пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания на объекте силового ведомства. Учения прошли с привлечением сил и средств нештатного пожарного расчета Росгвардии и пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

По легенде, на объекте вневедомственной охраны произошло возгорание. Из-за сильного задымления на втором этаже остались сотрудники войск правопорядка. Нештатная пожарная команда незамедлительно выдвинулась к месту происшествия, выполнила первичный комплекс мер по предотвращению распространения огня, обесточила здание и организовала эвакуацию личного состава и имущества.

По прибытии пожарных подразделений МЧС было организовано тушение условного очага возгорания, а также произведена эвакуация заблокированных в помещениях сотрудников с помощью автолестницы.

По словам заместителя начальника первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Андрея Калюжина, во время учений основное внимание уделяется отработке теоретических знаний личного состава подразделений на практике.

«Одним из важных элементов для нас стали действия личного состава нештатного пожарного расчета Росгвардии и его взаимодействие с представителями служб МЧС», - отметил начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Александр Кривопалов.

Участники учений продемонстрировали высокий уровень слаженности действий. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Фото: Росгвардия