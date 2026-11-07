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В Кузбассе вырастили 6,3 млн сеянцев хвойных деревьев для восстановления лесов

В кузбасских лесных питомниках завершены сезонные работы. В этом году выращено 6,3 млн сеянцев ценных хвойных пород. Обеспечение лесовосстановления ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина. 

«Лес — одно из главных природных богатств Кузбасса, которое мы должны сохранить для будущих поколений. Площадь восстановленных лесных насаждений в регионе ежегодно превышает площадь вырубленных и утраченных из-за вредителей или болезней. Для продолжения этой работы создаем условия для обеспечения лесхозов качественным посадочным материалом собственного производства. Специалисты восьми питомников Кузбасса успешно создают основу для сохранения и развития лесного фонда», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк. 

Выращенный посадочный материал используют для лесовосстановления, лесоразведения, рекультивации нарушенных земель и при проведении массовых природоохранных акций. Весной в питомниках засеяли 6,67 гектара семенами ели и сосны обыкновенной. Еще 0,5 гектара осенью засеяли семенами кедра (сосны кедровой сибирской), всего посевы провели на площади 7,17 гектара. Специалисты соблюдали все агротехнические требования. Семена обработали для защиты от болезней, а после посадки свежие посевы замульчировали древесными опилками и прикатали. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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07/11/2026
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