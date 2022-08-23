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В Кузбассе юнгвардейцы приняли участие в велопробеге в честь Дня Государственного флага

 Городской велопробег, посвященный празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, прошел в Кемерове. Спортивную инициативу поддержали воспитанники профильного класса Росгвардии из школы №74.

Старт велопробегу был дан на городской набережной. Участники с флагами России проехали по улицам города. Юнгвардейцы во время мероприятия раздали горожанам патриотические ленточки, а также развернули с кемеровчанами российский триколор.

 Завершился праздничный велопробег около знаменитого боевого танка Т-34, где юнгвардейцы сделали общие фотографии на память.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/08/2022
Общество

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