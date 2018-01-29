В Ленинске-Кузнецком мужчина воровал надгробные плиты

Ранее судимый 40-летний житель Ленинска-Кузнецкого владелец мастерской по производству и реставрации мемориальных памятников похищал надгробия и плиты с кладбищ поселков Хмелево, Нижегородка и Егозово Ленинск-Кузнецкого района.

Делал он это, чтобы сэкономить на расходных материалах: мужчина реставрировал похищенные надгробные плиты и продавал клиентам в качестве новых. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 90 000 рублей.

"Предприимчивого" бизнесмена задержали после нескольких заявлений в полицию от граждан, не обнаруживших на могилах близких надгробий.

В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину.