В Ленинске-Кузнецком мужчина воровал надгробные плиты

Ранее судимый 40-летний житель Ленинска-Кузнецкого владелец мастерской по производству и реставрации мемориальных памятников похищал надгробия и плиты с кладбищ поселков Хмелево, Нижегородка и Егозово Ленинск-Кузнецкого района.
Делал он это, чтобы сэкономить на расходных материалах: мужчина реставрировал похищенные надгробные плиты и продавал клиентам в качестве новых. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 90 000 рублей.
"Предприимчивого" бизнесмена задержали после нескольких заявлений в полицию от граждан, не обнаруживших на могилах близких надгробий.
В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину.
29/01/2018
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