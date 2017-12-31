В Междуреченске пройдут игры в хоккей

Илья Середюк поздравил кемеровчан с Новым годом Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил кемеровчан с наступающими Новым годом и Рождеством.

Пастуха из Кузбасса посадили в тюрьму на три года за продажу теленка Как было установлено в ходе процесса, летом 2017 года подсудимый получил теленка от местной...

МЧС Кузбасса предупредило о похолодании до -33 градусов Похолодание до тридцати трех градусов мороза ожидается первого января текущего года в Кемеровской...