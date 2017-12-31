В Междуреченске пройдут игры в хоккей

С 5 по 13 января 2018 с 9.00 до 18.00 в СКК "Кристалл" пройдет 2 этап Первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 12 лет (2006 г.р.)
Участие принимают 9 команд:
"Вымпел-2006" Междуреченск
"Энергия" Новосибирск
"Штурм" р.п. Чик
"ЦЗВС" Новосибирск
"ДЮСШ-Мет" Новокузнецк
"Шахтёр" Прокопьевск
"Сокол" Красноярск
"Энергия" Кемерово
"Торпедо" Усть-Каменогорск
31/12/2017
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