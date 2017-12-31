Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Междуреченске пройдут игры в хоккей

С 5 по 13 января 2018 с 9.00 до 18.00 в СКК "Кристалл" пройдет 2 этап Первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 12 лет (2006 г.р.)

Участие принимают 9 команд:

"Вымпел-2006" Междуреченск

"Энергия" Новосибирск

"Штурм" р.п. Чик

"ЦЗВС" Новосибирск

"ДЮСШ-Мет" Новокузнецк

"Шахтёр" Прокопьевск

"Сокол" Красноярск

"Энергия" Кемерово

"Торпедо" Усть-Каменогорск

Спорт
Междуреченск
kuzbassnews.ru
31/12/2017
Спорт
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Илья Середюк поздравил кемеровчан с Новым годом
Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил кемеровчан с наступающими Новым годом и Рождеством.
Пастуха из Кузбасса посадили в тюрьму на три года за продажу теленка
Как было установлено в ходе процесса, летом 2017 года подсудимый получил теленка от местной...
МЧС Кузбасса предупредило о похолодании до -33 градусов
Похолодание до тридцати трех градусов мороза ожидается первого января текущего года в Кемеровской...
В Новокузнецке троллейбус сбил 17-летнюю девушку
В результате пострадала девушка-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новокузнецка.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus