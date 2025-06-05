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В музее истории города Мариинска открылась выставка детских игрушек

Здесь представлены игрушки, произведенные в 1950–2000-е годы. Детские игрушки отражают в себе историю развития человеческой культуры и технологий. В советский период к игрушкам относились очень серьезно. Над их разработкой трудился целый научный институт. В создании детских игрушек принимали участие художники, педагоги, методисты и даже изобретатели.
Многие игрушки прививали интерес к труду. Это были маленькие копии сельскохозяйственного инвентаря – ведерки, грабельки, утюжки, действующие детские швейные машинки. Широко были представлены игрушки армейской тематики – танки, пушки, самолеты, солдатики.
Советские ребятишки самозабвенно «сражались» в настольные игры: футбол, бильярд, хоккей. При этом сохранялся спрос и на развивающие игры – викторины, конструкторы. Большой популярностью пользовался транспорт для маленьких – велосипеды, педальные автомобили. Также выпускались игрушечные музыкальные инструменты – пианино, гитары, гусли, дудочки.
По игрушкам можно изучать историю СССР и постсоветской России. Так, проводившаяся механизация сельского хозяйства отразилась в моделях тракторов и грузовиков. В 1960-е годы, когда стали осваивать космос, появились игрушки-модели космической техники. В начале 1980-х годов культовой игрушкой ребятишек был олимпийский Мишка.
Современные игрушки имеют более сложный дизайн, высокую функциональность и разнообразные возможности. Раритеты же из прошлого стали частью отечественной истории повседневности. Выставка детских игрушек в музее истории города Мариинска будет действовать до 30 июня 2025 года.

Фото: Музей истории города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
05/06/2025
Культура
Мариинск
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