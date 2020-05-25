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В Топках росгвардейцы задержали похитителя телевизора из квартиры местного жителя

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил ориентировку на подозреваемого в краже. По предварительной информации, 31-летний потерпевший впустил в жилище малознакомого приятеля. Воспользовавшись моментом, злоумышленник схватил телевизор хозяина квартиры, после чего скрылся. Потерпевший сразу же обратился за помощью к правоохранителям, сообщив, что похититель был одет в розовую футболку-поло.

В ходе патрулирования городских улиц стражи правопорядка по приметам обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
25/05/2020
Происшествия
Топки
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