В Топках росгвардейцы задержали похитителя телевизора из квартиры местного жителя

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил ориентировку на подозреваемого в краже. По предварительной информации, 31-летний потерпевший впустил в жилище малознакомого приятеля. Воспользовавшись моментом, злоумышленник схватил телевизор хозяина квартиры, после чего скрылся. Потерпевший сразу же обратился за помощью к правоохранителям, сообщив, что похититель был одет в розовую футболку-поло.

В ходе патрулирования городских улиц стражи правопорядка по приметам обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.