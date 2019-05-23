Всероссийская акция «Ночь в музее» в очередной раз состоялась в Калтане

Традиционная и любимая горожанами акция собрала в выставочном зале «Музей» любителей искусства и почитателей исполнительского мастерства учащихся Школы искусств № 43.
Перед собравшимися выступили выпускники школы Иван Струц и Альбина Кузеева. Каждую композицию, исполненную аккордеонистом и домристкой, лауреатами многих конкурсов, зрители встречали бурными аплодисментами, а выступление ансамбля «Микст» криками «Браво!» и просьбой повторить особо понравившиеся пьесы. В антракте все участники мероприятия смогли выпить чаю на душистых травах из самовара XIX века, одного из самых старинных экспонатов выставочного зала. Привлекли внимание посетителей и выставки «О доме родном, о времени том…», «Мир камня», «Город счастья», «Русская изба». В заключение перед гостями культурной акции выступили вокалисты Никита Федосеев и Полина Чернякова.
Вечер, проведенный в творческой атмосфере, оставил в памяти участников неизгладимые впечатления.
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