1 апреля 2026 года Отделение СФР по Кемеровской области проактивно проиндексирует социальные пенсии более 95 тысячам жителей региона

Индексация социальных пенсий проводится в стране ежегодно с 1 апреля. В этом году размер индексации социальных пенсий, утвержденный Правительством РФ, составит 6,8%. Повышение происходит в беззаявительном (проактивном) формате: гражданам не нужно никуда обращаться или подавать заявления. В Кузбассе получателями социальной пенсии являются 95 254 человека, из них по старости – 1 090 человек.

Напомним, социальная пенсия выплачивается при отсутствии у гражданина требуемого страхового стажа либо в случае целесообразности, когда размер социальной пенсии превышает размер страховой пенсии аналогичного вида.

Социальная пенсия устанавливается в твердой сумме, размер которой зависит от вида выплачиваемой пенсии (по инвалидности, по потере кормильца, по старости).

Так, социальная пенсия по старости (в отличие от страховой) не зависит от стажа и пенсионных коэффициентов, а устанавливается по достижении возраста 70 лет – мужчины и 65 лет – женщины. Размер социальной пенсии по старости в Кемеровской области после индексации в 2026 году составит порядка 12 251,36 рублей.

«Ежегодно с 1 апреля проводится индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В большинстве своем – это получатели социальной пенсии. Кроме того, на 6,8% будут повышены госпенсии и другие выплаты, размеры которых зависят от роста социальных пенсий», – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Это касается пенсий военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», граждан пострадавших от радиации, нетрудоспособных членов семьи погибших, а также дополнительного материального обеспечения граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ и т.д.

Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.

