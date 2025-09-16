10 вузов Кузбасса принимают заявления о распоряжении маткапиталом на образование детей

С мая 2025 года родители могут подавать заявление о распоряжении маткапиталом на образование детей прямо в вузе. 10 высших учебных заведений Кузбасса, с которыми Отделение СФР по Кузбассу заключило соглашения об информационном взаимодействии, уже принимают такие заявления от родителей при заключении договора на оплату обучения.

На данный момент подать заявление напрямую в вузе можно в следующих учебных заведениях:

Кемеровский государственный университет (ФГБОУ ВО «КемГУ»);

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университета (КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»);

Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета (ФГБОУ ВО БИФ «КемГУ»);

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (ФГБОУ ВО «КузГТУ»);

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке;

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске;

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске;

Сибирский государственный индустриальный университет (ФГБОУ ВО «СибГИУ»);

Тайгинский институт железнодорожного транспорта (ТИЖТ, филиал ОмГУПС);

Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкова (Кузбасский ГАУ).

Владельцу сертификата не потребуется дополнительно обращаться в региональное Отделение СФР — сотрудники высшего учебного заведения сами передадут сведения в ведомство. Решение по заявлению принимается в течение пяти рабочих дней после его регистрации. Средства материнского капитала будут перечислены на счет вуза.

Направить средства можно на образование любого из детей. Главное, чтобы ребенку, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, уже исполнилось три года, а ребенку, на чье обучение в вузе направляются средства, на начало обучения было не больше 25 лет.

«Прямо в вузе, при заключении договора на оказание платных образовательных услуг, владелец сертификата на маткапитал заполняет заявление на распоряжение средствами в Отделение Соцфонда по Кузбассу. Это сократит время рассмотрения заявки, так как региональному Отделению СФР уже не нужно будет направлять запрос в вуз. Напомню, что материнским капиталом можно оплатить и один семестр, и весь срок обучения, а также проживание ребенка в студенческом общежитии», – отметила управляющий отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

На сегодняшний день обучение детей – второе по популярности направление расходования средств материнского капитала в Кузбассе. Маткапиталом можно оплатить детский сад, обучение в школе искусств, курсы иностранных языков, вождения, занятия спортом, обучение в колледже или институте. Причем оплачивать детский сад и занятия по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка. Главное требование — образовательная организация или индивидуальный предприниматель должны находиться в России и иметь соответствующую лицензию.

Заявление на распоряжение маткапиталом можно подать привычными способами: онлайн на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Изображение от macrovector на Freepik