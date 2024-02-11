11 февраля по Кемеровской области ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, снег, местами сильный и очень сильный, метели, ветер до 17-22 м/с, местами порывы до 25-30 м/с, похолодание.

На дорогах возможны снежные заносы и гололёдные явления, сильный боковой ветер, снижение видимости. На федеральной дорожной сети в усиленном режиме будут выполняться работы по очистке и противогололедной обработке.

Просим водителей в сложных погодных условиях соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники.

Прогноз погоды по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»

Фото: пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь"