12 960 медицинских работников Кузбасса получают специальную социальную выплату от Отделения СФР по Кемеровской области

С начала года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области назначило ежемесячную социальную выплату почти 13 тысячам кузбасских медиков на общую сумму 782,85 млн рублей. Меру поддержки получают сотрудники 60 медицинских организаций региона. Это — врачи районных и участковых больниц, поликлиник, других учреждений первичного звена, а также работники станций и отделений скорой помощи. Оформляется выплата на основании данных медицинских организаций в беззаявительном порядке для гражданина. Сумма варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории работника и вида медорганизации. Необходимо, чтобы организации входили в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовали в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. «Специальная соцвыплата отдельным категориям врачей и медицинских сестер, работающих в сельской местности и городах с малой численностью населения (до 100 тысяч), предоставляется с 2023 года. В прошлом году она была увеличена. Для врачей населённых пунктов, где проживает не более 50 тысяч человек, ее размер вырос до 50 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала – до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек такая выплата составит 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно», – рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук. Самостоятельно обращаться в Отделение СФР за выплатой или подавать заявления не нужно. Средства медработникам перечисляются на основании ежемесячных электронных реестров медицинских организаций, которые передаются в Отделение СФР по Кемеровской области. В течение 7 рабочих дней со дня получения реестра региональное Отделение СФР производит выплату на банковский счет или на карту «Мир» получателя. Важно отметить, что эта выплата не входит в расчет среднего заработка при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и не учитывается при исчислении пособия по временной нетрудоспособности, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам, так как относится к категории социальных. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8 (800) 100-00-01. Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях: «ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast «Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast «Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl Изображение от ann_isme на Freepik