124 случая не гашения карантинных сертификатов выявили инспекторы Россельхознадзора в Кузбассе при мониторинге ФГИС «Аргус-Фито»

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора регулярно проводят анализ данных ФГИС «Аргус-Фито» о выданных карантинных сертификатах и их своевременном гашении. Система позволяет отслеживать поступление подконтрольной продукции из карантинных фитосанитарных зон, а также фиксировать факты не извещения ведомства о ее поступлении.

Так, с начала 2024 года на территории Кемеровской области — Кузбасса в ходе мониторинга было выявлено 124 факта не гашения карантинных сертификатов и не извещения ведомства о получении грузополучателями подкарантинной продукции. Таким образом, хозяйствующие субъекты, в адрес которых пришла продукция высокого фитосанитарного риска, нарушили требования ч.8 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Всем нарушителям объявлены предостережения.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.