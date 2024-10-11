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13 октября 2024 года стартует 14-й сезон Всероссийской олимпиады школьников «13-й элемент.ALхимия будущего»

Что такое Олимпиада «13-й элемент. ALхимия будущего»?

Олимпиада «13-й элемент. Alхимия будущего» – конкурс для школьников, целью которого является выявление и развитие индивидуальных творческих способностей учеников в естественно-научных предметах (физике, математике, информатике, химии). Олимпиада проводится для школьников 8-11 классов.

Олимпиада «13-ый элемент. ALхимия будущего» проводится с 2011 года. В 13-м сезоне участие приняло более 4000 школьников со всей России. За все время участниками стали более 35 000 школьников со всей России и соседних государств.

 

Что предстоит делать участникам?

Отборочный этап Олимпиады проходит в заочном формате, онлайн, очно на базе партнерской организации (школ, техникум или вуз). Участникам необходимо будет решить комплексный тест по физике, химии, математике и информатике

 

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти по ссылке на официальный портал UNIVER - https://career.enplusrusal.ru/projects/olimpiada-13-i-element-3. После описания проекта нажать на кнопку «Принять участие». Создать личный кабинет и подать заявку на участие. После дождаться подтверждения организатором Олимпиады учетной записи участника и можно приступать к решению заданий. 

 

Старт регистрации на олимпиаду – 13 октября 2024 на сайте УНИВЕР

 

Победители Олимпиады получат дополнительные баллы к рейтингу для поступления в вузы партнёры, а также подарки от РУСАЛа. Все участники, прошедшие отборочный этап, получат сертификаты участников, незабываемые впечатления от настоящего соревнования.

 

Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение на направления бакалавриата и специалитета в указанных ВУЗах-партнерах.

 

Дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы-партнёры:

 

Подробнее о проекте:

Официальный сайт Олимпиады - https://career.enplusrusal.ru/projects/olimpiada-13-i-element-3

Официальная группа во Вконтакте - https://vk.com/13element_al

Контактный номер телефона – 8 (929) 333-07-22, 8 (995) 076-19-11.

 

Фото: РУСАЛ

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