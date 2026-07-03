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17 уроженцев Кузбасса стали выпускниками Новосибирского военного института Росгвардии

В Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся 50-й юбилейный выпуск молодых офицеров. Дипломы о высшем образовании получили более 170 выпускников.

Среди них – 17 уроженцев Кузбасса. Семеро молодых офицеров являются выпускниками Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, в том числе профильного класса Росгвардии.

В этом году 14 выпускников Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, успешно завершивших обучение и сдавших выпускные экзамены, готовятся к поступлению в Новосибирский военный институт Росгвардии.

Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу на постоянной основе взаимодействует с Губернаторской кадетской школой-интернатом полиции. Сотрудники и военнослужащие ведомства участвуют в проведении занятий и военно-патриотических мероприятий, организуют встречи с кадетами, а также проводят показательные выступления и знакомят будущих абитуриентов с особенностями службы в войсках национальной гвардии.

Торжественная церемония выпуска прошла с участием руководства Росгвардии, представителей органов государственной власти, ветеранов и родителей выпускников. Накануне молодым офицерам были вручены первые офицерские погоны. После завершения обучения выпускники направятся для прохождения службы в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

 

Фото: Росгвардия

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03/07/2026
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