18 августа с 11:00 до 14:00 в Новокузнецке пройдут десятые благотворительные «Помогай-игры» РУСАЛа

Это благотворительные соревнования для тех, кто добр и готов прийти на помощь. Участников ждет командное многоборье: спортивные состязания, интеллектуальные задания и проверка сплоченности.

Ежегодно команда «Помогай-игр» выбирает организацию, которая получает собранные средства для помощи своим подопечным. В разные годы это были: волонтерское движение «Больничные клоуны», pro-театр «Крылья» (актеры театра - люди с инвалидностью), волонтеры «Старость в радость», помогающие пожилым людям в домах престарелых, приют для бездомных животных «Шанс на жизнь», Инклюзивный детский центр «Ромашка», волонтерское движение «Адресная помощь», Инклюзивные ремесленные мастерские «Своими руками» Благотворительного фонда «Благодей»и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

В этом году игры преодолеют знаковый рубеж длиною в десять лет, а участники юбилейных «Помогай-игр» РУСАЛа помогут преодолеть физические барьеры для особых артистов PRO-театра «Крылья», который объединяет горожан с большим желанием играть на сцене, независимо от их физических и иных возможностей.

Помимо традиционных блоков (спортивный, интеллектуальный, блок, направленный на сплочение команды) все участники посоревнуются в знаниях истории Помогай-игр, а на территории парка будет организован инклюзивный квест, в ходе которого участникам предстоит полностью отключить разные виды чувств и полагаться только на собственную интуицию и сплоченность команды.

К участию приглашаются волонтёрские команды, семейные команды, команды друзей и коллег. Принять участие в играх могут все желающие, выбрав понравившийся формат участия:

До 15 августа собрать команду до пяти человек, заполнить заявку на участие по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/669a13775d2a0641c260f3ca/ (участие в командном многоборье предполагает благотворительный взнос — не менее 500 рублей с человека, дети до 14 лет — бесплатно);

Стать партнером игр, организовав одну из «Нескучай-площадок»;

Прийти с семьёй и друзьями 18 августа в Парк Приключений (ул. Спартака, 5/1) и принять участие в активностях на площадке.

Все пожертвования, собранные за время проведения события, а также средства, полученные в качестве благотворительных взносов за участие, будут направлены в пользу Автономной некоммерческой организации по развитию социально-культурной деятельности и театрального искусства «Сила театра» (ПРО-театр «Крылья») для приобретения мобильных и телескопических пандусов.

Подробную информацию можно получить в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по телефону 8-909-520-38-16, Елена Головчанская.

Фото: ЦСП РУСАЛа