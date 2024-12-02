18 жителей Кузбасса, ранее пострадавших на производстве, получили от Отделения СФР по Кемеровской области новые автомобили Lada Granta

Заместитель управляющего Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Михаил Окунев вручил ключи от автомобилей Lada Granta 18 жителям региона, ранее пострадавшим на производстве или получившим профессиональные заболевания. Все автомобили оснащены автоматической коробкой передач и адаптированы под ручное управление.

Транспортные средства предназначены для граждан, которые нуждаются в них по заключению бюро медико-социальной экспертизы (при отсутствии противопоказаний к вождению). Один из получателей, Владимир Казанин, живет в поселке Елань Новокузнецкого муниципального округа. Это уже 4-й по счету автомобиль, который ему предоставило Отделение СФР по Кемеровской области.

«Машина хорошая, экономная, есть кондиционер, усилитель руля. Но самое главное ее качество — она дает самостоятельность: с машиной ты можешь ни от кого не зависеть. Планирую использовать ее для решения бытовых вопросов, например, ездить в Новокузнецк за покупками», — отметил Владимир.

Транспортное средство предоставляется раз в 7 лет. На протяжении этого периода региональное Отделение СФР частично компенсирует его обслуживание — стоимость полиса ОСАГО, капитального ремонта, затраты на топливо и текущий ремонт.

«Транспортные средства оборудованы с учетом особенностей здоровья и физических возможностей получателей. Для пострадавших на производстве автомобиль — это большое подспорье, он способствует их дальнейшей социальной реабилитации: можно решать бытовые вопросы, ездить на дачу, в путешествия, вести активный образ жизни. Всего в этом году региональное Отделение Социального фонда выдало пострадавшим 98 автомобилей, на эти цели было направлено свыше 105 миллионов рублей», — добавил Михаил Окунев.

Также Отделение СФР по Кемеровской области финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитации граждан, пострадавших на производстве: оплачивает лекарства, технические средства реабилитации и протезирование, санаторно-курортное лечение.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контакт-центра СФР по телефону — 8-800-100-00-01.

Мы в соцсетях:

«ВКонтакте»: https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники»: https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм»: https://t.me/sfr_kemobl

Фото: ОСФР