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19 августа на посадочной площадке Таштагол состоялся фестиваль малой авиации

Праздник, открывший в прошлом году посадочную площадку Таштагол после 30-летнего перерыва полюбился жителям и гостям города. В этом году на авиафест прилетели пилоты из Новосибирска, Кемеровской области и Алтайского края. Событие посетило 1500 зрителей.

 «Для нас это очень интересное место. Уникальное, горных аэродромов единицы. Место туристическое, сюда готовы летать, поэтому здорово, что его развивают в то время, как многие закрываются», - рассказал частный пилот Александр Рязанцев.

 Малая авиация играет очень важную роль в развитии регионов. Она позволяет связывать удаленные населенные пункты, обеспечивает быстрое перемещение.

 «Развитие малой авиации и взлетно-посадочной полосы Таштагол является важным направлением работы команды международного аэропорта Новокузнецк.

Сегодня полоса может принимать такие типы воздушных судов как АН-28, ТВС-2МС, DHC-6. Мы сделали для пилотов очень доступные тарифы», - отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

 Напомним, что инфраструктура площадки используется и для выполнения социально-значимых вертолетных перевозок в труднодоступные регионы Таштагольского района. За 2022 год по заявкам администрации было выполнено 78 рейсов, перевезено 1503 пассажира.

 

Фото: Отдел корпоративных коммуникаций "АЭРОКУЗБАСС"

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/08/2023
Общество
Таштагол
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