2, 4 и 5 мая в Кемерово пройдут репетиции торжественного марша, посвященного Дню Победы

На время репетиций с 18:30 до 21:00 будет ограничено движение транспорта, а также изменится путь следования маршрутов общественного транспорта:

2 мая:

- по Советскому проспекту (от ул. 50 лет Октября до ул. Красной)



4 мая:

- по Советскому проспекту (от ул. 50 лет Октября до ул. Красная)

- по ул. Орджоникидзе (от Притомской набережной до площади Советов)

- по ул. Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе)

- по ул. Островского (от ул. Весенней до ул. Орджоникидзе)



5 мая:

- по Советскому проспекту (от ул. Весенней до ул. Красной)

- по ул. Орджоникидзе (от Притомской набережной до площади Советов)

- по ул. Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе)

- по ул. Островского (от ул. Весенней до ул. Орджоникидзе)

- по ул. 50 лет Октября (от ул. Ноградской до площади Советов)



Кроме того, на прилегающих улицах будут запрещены остановка и стоянка автотранспорта.

С 20:00 1 мая до 21:00 2 мая:

- по ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов по чётной стороне)

- по просп. Советский (от ул. Красной до ул. Коломейцева)



С 20:00 3 мая до 21:00 4 мая:

- площадь Пушкина (от ул. Н. Островского до ул. Арочной);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов)

- пр. Советский (от ул. 50 лет Октября до ул. Красной)

- ул. Арочная (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе).



С 20:00 4 мая до 21:00 5 мая

- площадь Пушкина (от ул. Н. Островского до ул. Арочной);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов)

- пр. Советский (от ул. Весенней до ул. Красной)

- ул. Арочная (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе).



2 и 4 мая с 18:30 до окончания репетиций движение автобусных маршрутов №№ 84, 86, 88, 111, 170э, 197э, 228 будет осуществляться:



В направлении центра города: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский.

При движении из центра города: пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, пр. Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.



Схемы движения пассажирского транспорта 5 мая с 18:30 до окончания репетиций:

Автобусные маршруты № 84, 86, 88, 111, 170э, 197э, 228:

- в направлении центра города: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский,

- при движении из центра города: пр. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, пр. Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.



Автобусные маршруты:

№ 7: пр. Кузнецкий, пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский, разворот на ост. «Драмтеатр» и далее по маршруту.

№ 23, 51: пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина в обоих направлениях,

№ 54: пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский и далее по маршруту.

Автобусные маршруты № 10, 15, 27, 33, 37, 48, 49, 91, 94, 101, 205, 26т: в обоих направлениях: ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский и далее своими маршрутами.

Автобусный маршрут № 176 «Драмтеатр – с.о. «Азотовец» в обоих направлениях: ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский, разворот на ост. «Драмтеатр».

Троллейбусные маршруты № 1, 7, 15 будут следовать до остановки «Ресо-Гарантия».

Фото: пресс-служба администрации Кемерова