20-летний житель Кузбасса направлен в колонию-поселение за повторное управление транспортом в состоянии опьянения

Молодому жителю села Суслово Мариинского муниципального округа Кузбасса в начале 2025 года было назначено наказание в виде условного срока лишения свободы за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего было причинён тяжкий вред здоровью пассажира. Однако через год после вынесения приговора парень снова был уличён в управлении транспортом в нетрезвом состоянии.

Как следует из материалов уголовного дела, 20-летнему жителю села Суслово Мариинского округа Кузбасса ранее было назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Одновременно с этим суд лишил его прав управления транспортными средствами на 2 года с конфискацией транспорта. Он был осуждён за то, что в состоянии алкогольного опьянения подвозил на мотоцикле «Урал» своего односельчанина, с которым накануне употреблял спиртное. Не справившись с управлением, допустил опрокидывание мотоцикла, в результате чего пассажир был травмирован.

Но уже через год после постановления приговора сотрудники ДПС регионального ГИБДД при патрулировании улиц Мариинска заметили автомобиль ВАЗ 21061, который «вилял» из стороны в сторону. За рулём в нетрезвом виде оказался тот же условно осуждённый молодой человек. При этом на автомобиле были установлены подложные номера.

В результате в отношении водителя возбудили очередное уголовное дело.

При рассмотрении судом дела подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Однако давать показания отказался, воспользовавшись своим правом, предоставленным статьёй 51 Конституции Российской Федерации.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и, отменив условное осуждение, назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с лишением права управления транспортом на срок 4 года 6 месяцев. Основное наказание в виде лишения свободы осуждённый будет отбывать в колонии-поселении.

Автомобиль ВАЗ 21061 конфискован в собственность государства.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд