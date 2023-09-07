22-летний житель Кузбасса украл с банковской карты сожительницы своего деда деньги, чтобы купить автомобиль

Находясь в Мариинске в гостях у своего деда и, получив доступ к мобильному телефону его сожительницы с установленным банковским приложением, житель Анжеро-Судженска решил похитить деньги с банковского счёта пенсионерки для приобретения автомобиля, объявление о продаже которого он нашёл на одном из популярных сайтов.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце апреля 22-летний житель Анжеро-Судженска, ранее совершавший угоны автомобилей, приехал в Мариинск погостить у своего деда. На следующий день после приезда он увидел, как сожительница деда с помощью телефона переводила деньги через мобильное приложение одного из банков. В вечернее время он попросил телефон пенсионерки под предлогом послушать музыку, так как в его телефоне отсутствовал Интернет. Ничего не подозревая, женщина отдала молодому человеку телефон, а сама ушла спать.

Убедившись, что на банковских картах пенсионерки находится более 100 тысяч рублей, решил часть этих денег похитить для покупки выставленного на продажу в Мариинске автомобиля, который он тут же нашёл на одном из сайтов объявлений.

Через некоторое время он, доехав на такси до дома продавца, купил автомобиль. Однако после заполнения договора купли-продажи попросил продавца вывезти за пределы Мариинска, так как у него нет водительского удостоверения. После этого он всю ночь, употребляя спиртное, катался на купленном автомобиле от Мариинска до Анжеро-Судженска и посёлка Ижморский, продолжая тратить украденные деньги. Оставив автомобиль у знакомого, лишь под утро он на такси вернулся в Мариинск в дом деда, и уснул в кладовой. Там его и обнаружили хозяева дома. Тут же, проверив телефон, потерпевшая увидела пропажу денег с её счетов и ночные денежные переводы. Позвонив по телефону, на который была переведена самая крупная сумма денег, она узнала о приобретении автомобиля на похищенные деньги, после чего написала заявление в правоохранительные органы.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, раскаялся, и принёс извинения потерпевшей.

Потерпевшая на назначении сурового наказания подсудимому не настаивала. Простила она внука сожителя и в отношении ущерба, причинённого преступлением.

Однако суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а также для предупреждения совершения им новых преступлений, назначил с учётом предыдущего приговора наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осуждённый обжаловать приговор не стал, согласившись с назначенным наказанием.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников