22-ю годовщину образования отметил отряд специального назначения «Кузбасс»

В Кемерове первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Александр Пляскин, начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, глава областного центра Дмитрий Анисимов, ветераны службы и представители общественных организаций приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 22-й годовщины отряда специального назначения «Кузбасс».

Празднование знаменательной даты началось с открытия экспозиции «Командиры войсковой части». После вступительной речи командира отряда полковника Батора Шодоева право открыть экспозицию предоставилась командирам нескольких поколений знаменитого отряда специального назначения. Кроме того, совместно с первым заместителем командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майором Алекандром Пляскиным руководитель отряда открыл уличную экспозицию, посвященную героям-краповикам Росгвардии. Со словами благодарности и пожеланиями выступил офицер спецподразделения, удостоенный права ношения крапового берета и военнослужащему, который готовится к суровым испытаниям.

«Вы служите в одном из лучших, самых боеспособных и высокопрофессиональных подразделений. И такой авторитет заслужен только благодаря вам, вашему мужеству, боевому мастерству, самоотверженности и героизму. Отряд Кузбасс – это мощь. Я желаю, чтобы вы продолжали ценить и уважать друг друга. Помните: не важно, кто напротив, важно, кто рядом», - выступил офицер Сибирского округа.

Генерал-майор Пляскин за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества наградил военнослужащих медалями Жукова, а также вручил очередные воинские звания. Кроме того, отличившиеся спецназовцы были отмечены региональными наградами, в том числе медалью «За честь и мужество» и медалями Николая Масалова.

Завершением торжества стал ритуал прощания командира отряда специального назначения «Кузбасс» полковника Батора Шодоева с Боевым знаменем. По словам офицера, теперь он будет помогать выращивать достойных военнослужащих в Новосибирском военного ордена Жукова институте имени генерала армии И.К. Яковлева.

«Военнослужащие отряда — это лучшие воины, с которыми каждому командиру хотелось бы выполнять любую задачу! Для меня честь и гордость стоять с вами в одном строю», - отметил полковник Шодоев.

Датой создания отряда специального назначения «Кузбасс» считается 29 июня 2002 года. Спецназ Росгвардии является неотъемлемой частью в борьбе с терроризмом и экстремизмом. За свое существование кемеровские спецназовцы более 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Более тысячи трех сот военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий.

За годы существования отряда более 60 военнослужащих удостоены высшего символы спецназа – крапового берета.

За мужество героизм при выполнении воинского долга 128 спецназовцев удостоены государственных наград. Двое военнослужащих отряда специального назначения «Кузбасс» старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов – удостоены звания Героя России (посмертно).

Фото: Росгвардия