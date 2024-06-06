27-летний кузбассовец пытался оспорить в суде отцовство, но генетическая экспертиза разрушила его планы

Экспертиза, назначенная судом для решения вопроса об отцовстве, определила вероятность биологического родства мужчины с ребёнком не менее 99,999%.

А 100 лет тому назад для установления отцовства суду было достаточно заявления матери и свидетельских показаний соседей или знакомых…

27-летний житель Кузбасса обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с исковыми требованиями к бывшей сожительнице об оспаривании отцовства. В суде пояснял, что в период совместного двухлетнего проживания у его сожительницы родился ребёнок. На момент рождения ребёнка у мужчины не возникало сомнений в своём отцовстве. Однако отношения у пары не складывались как до рождения ребёнка, так и после. В результате они перестали совместно проживать. А через три года после рождения ребёнка у мужчины появились сомнения в своём отцовстве. Мотивировал это тем, что в период совместного проживания с сожительницей они часто и по нескольку недель не жили вместе. При этом после их расставания бывшая сожительница ему говорила, что у ребёнка есть отец. В результате мужчина решил доказать свои подозрения в суде.

Бывшая сожительница в судебном заседании исковые требования не признала. Пояснила, что доводы истца не соответствуют действительности и являются надуманными. Настаивала на том, что истец является отцом ребёнка.

В ходе рассмотрения дела суд назначал судебно-медицинскую молекулярно-генетическую экспертизу, результаты которой показали вероятность отцовства 27-летнего кузбассовца в отношении ребёнка не менее 99,999%.

Принимая во внимание результаты экспертизы, а также оценив в совокупности иные имеющиеся в деле доказательства, суд пришёл к выводу о подтверждении отцовства мужчины.

Исковые требования кузбассовца были оставлены без удовлетворения. Обжаловать решение суда мужчина не стал.

В российских судах результаты генетических экспертиз для установления родства стали использоваться лишь в XXI веке. Но судам и ранее приходилось устанавливать отцовство. Вернёмся почти на 100 лет назад – в 1935 год. Жительница одной из деревень Мариинского района Западно-Сибирского края РСФСР обращается в суд к жителю соседней деревни с требованием установления отцовства и взыскания алиментов. «На суде установлено, что ответчик Н. действительно ухаживал за истицей К., и даже ходил к ней ночевать. Всё это подтверждается свидетельскими показаниями», – говорится в решении суда.

Другой аналогичный пример от мая 1938 года, имевший место в том же Мариинском районе, но уже в составе Новосибирской области. «Судебным следствием установлено, что Б. имела знакомство с Л. с 1936 года, и продолжала гулять до ноября месяца 1937 года. В 1937 году во время полевых работ Л. и Б. работали в полеводческой бригаде, и на бригаде начали совместную жизнь в половом отношении. Отчего Б. в 1938 году в феврале месяце родила сына. И когда Л., заметив, узнал, что Б. в положении, он с ней гулять бросил. Свидетели на суде пояснили, что Л. в 1937 году во время посевной с Б. спал на одной постели как муж с женой. Второй свидетель подтвердил, что Л. в ноябре месяце ночевал с ней у них на квартире. На основании изложенного, ответчик отцом себя ребёнка не признал, но отцовство его достаточно установлено на суде путём опроса свидетелей», – резюмировал народный суд в своём решении.

Именно таким образом около 100 лет тому назад устанавливалось родственные связи.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд