29 июня — дополнительный день приема граждан в клиентских службах Социального фонда Кузбасса

Начиная с марта, Социальный фонд России расширил график работы своих клиентских служб. В последнюю субботу каждого месяца граждане могут получить весь перечень услуг фонда в клиентских службах Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу. Очередным дополнительным днем приема будет суббота (29 июня).

«Новый график работы клиентских служб становится очень востребован у наших работающих земляков, которые могут обратиться за услугами Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу в свой выходной. К примеру, в прошлую рабочую субботу (25 мая) клиентские службы регионального ОСФР посетили 249 человек, 146 из которых — по предварительной записи», — рассказала управляющий ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Большинство клиентских служб области в последнюю субботу месяца ведут прием граждан с 9:00 до 15:00, клиентские службы в Ижморском, Чебулинском и Яйском районе — с 9:00 до 13:00.

Записаться на прием в дополнительный день можно через электронный сервис Социального фонда — https://es.pfrf.ru/znp/.

Актуальное расписание работы каждой клиентской службы можно найти на региональной вкладке сайта СФР — https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871.

Уточнить расписание, а также получить консультацию специалиста вы можете по телефону контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02.

Фото: ОСФР