3 тысячи гектаров леса восстановят в Кузбассе в 2026 году по нацпроекту «Экологическое благополучие»

В Кузбассе будет направлено 98,3 млн рублей на приумножение лесов в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Финансирование включает в себя средства федерального и областного бюджетов.



Планируется, что выделенные средства позволят восстановить не менее 3 тысяч гектаров леса, провести мероприятия по развитию лесных питомников и приобрести лесопожарную технику для охраны лесов от пожаров.



В прошлом году в регионе восстановили 3 тысячи гектаров леса. Это позволило полностью выполнить план по восстановлению лесов, утраченных из-за хозяйственной деятельности. Кроме того, за счет средств, поступивших в качестве платы за возмещение вреда окружающей среде, для лесхозов было закуплено семь единиц специализированной тяжелой техники на общую сумму 47,4 млн рублей, что значительно укрепило материально-техническую базу для проведения лесовосстановительных работ.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса