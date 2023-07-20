39-летний кузбасский убийца из Калтана после освобождения будет 10 лет находиться под надзором

В одну из мариинских колоний житель Калтанского округа попал 10 лет назад за убийство кувалдой пожилой женщины, после которого украл из её дома две тысячи пятьсот рублей. В связи с приближением окончания срока отбывания наказания администрация исправительного учреждения обратилась в суд с просьбой установления в отношении осуждённого административного надзора.

Администрация Мариинской исправительной колонии обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением об установлении административного надзора в отношении 39-летнего особо опасного рецидивиста, который вскоре должен был освободиться из мест лишения свободы.

Из материалов дела следует, что осуждённый в августе 2013 года после распития спиртного с пожилыми женщинами на какое-то время задержался у одной из них в доме, продолжая распивать с ней спиртные напитки. Водка закончилась, и хозяйка дома стала нецензурно оскорблять гостя. Это разозлило мужчину и он, взяв во дворе дома кувалду, зашёл в дом и толкнул потерпевшую на пол. После этого осуждённый нанёс кувалдой по голове потерпевшей не менее пяти ударов, убив её. Ранее он видел, что убитая доставала деньги из носка, надетого на правую ногу. В носке оказалось 2 тысячи 500 рублей, которые осуждённый забрал, скрывшись с места совершения преступления. Убитую обнаружила в доме её знакомая, после чего рассказала об этом сестре погибшей, и уже вместе они сообщили о случившемся в полицию.

За совершённые преступления особо опасному рецидивисту было назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Срок наказания близился к окончанию, и ему, как совершившему особо тяжкое преступление при особо опасном рецидиве, суд своим решением установил административный надзор сроком на 10 лет. Дополнительно суд установил ряд ограничений: обязательная явка два раза в месяц в контролирующий орган, а также запрет пребывания в местах общественного питания, в которых продаётся спиртное, и запрет выезда за пределы Кузбасса.

Осуждённый возмутился таким решением и обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. В жалобе указывал, что суд при вынесении решения не учёл его положительные характеристики в период отбывания наказания, а также отсутствие взысканий и замену режима отбывания наказания с особого на строгий. С ограничением в виде запрета посещения мест общепита, в которых продают спиртное, он также не согласился в связи продажей спиртного и в продуктовых магазинах, что поставит его в затруднительное положение. Просил также снизить срок административного надзора до 6 лет с возложением обязанности явки в контролирующий орган лишь один раз в месяц.

Однако судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, посчитала постановленное Мариинским городским судом Кемеровской области решение законным и обоснованным. Решение было оставлено без изменения, а жалоба освобождающегося из мест лишения свободы особо опасного рецидивиста – без удовлетворения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников