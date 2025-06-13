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47 малышей родились в Кузбассе в День России

29 мальчиков и 18 девочек появились на свет в главный государственный праздник страны. Больше всего новорожденных в Кемерове — 31 ребенок (24 мальчика и 7 девочек). В Новокузнецке родились 7 девочек и 4 мальчика, в Киселевске, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Анжеро-Судженске – по одной девочке, в Мысках – один мальчик.

В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок», семьи, в которых произошло пополнение, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
13/06/2025
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