47 малышей родились в Кузбассе в День России

29 мальчиков и 18 девочек появились на свет в главный государственный праздник страны. Больше всего новорожденных в Кемерове — 31 ребенок (24 мальчика и 7 девочек). В Новокузнецке родились 7 девочек и 4 мальчика, в Киселевске, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Анжеро-Судженске – по одной девочке, в Мысках – один мальчик.



В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок», семьи, в которых произошло пополнение, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса