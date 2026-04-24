49-летний рецидивист из Кузбасса направлен в колонию строгого режима за хранение около килограмма наркотиков

Преступление подсудимый совершил в период неотбытого наказания в виде ограничения свободы через полтора года после освобождения из колонии, где он отбывал длительный срок за убийство, совершённое в Томской области. При рассмотрении дела в суде мужчина пояснял, что наркотики употребляет для расслабления в связи с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Как следует из материалов уголовного дела, 49-летний подсудимый после освобождения из исправительной колонии Томской области, где он отбывал длительный срок лишения свободы за убийство, стал проживать в Мариинске. Однако наказание за это преступление на момент совершения нового преступления он не отбыл: в начале 2024 года оставшийся срок лишения свободы был заменён на более мягкий вид наказания – 4 года ограничения свободы.

Через некоторое время сотрудникам органов внутренних дел поступила оперативная информация о сборе и употреблении подсудимым наркотических средств, которые тот хранит у себя в сарае. Для проверки поступившей информации сотрудники полиции с понятыми прибыли к дому подсудимого, предложив выдать предметы и вещества, запрещённые к свободному обороту на территории Российской Федерации. После этого мужчина сам проводил правоохранителей в сарай, где хранил наркотические средства.

В результате у подсудимого было изъято более 8 граммов наркотического средства марихуаны и около килограмма частей наркосодержащего растения рода конопля, что относится к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме. Дополнительно пояснил, что имеет тяжёлые хронические заболевания, в связи с чем употребляет наркотики с целью расслабиться.

В итоге рассмотрения уголовного дела вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, была подтверждена.

С учётом того, что подсудимый совершил тяжкое преступление в период непогашенной судимости за убийство, судом в действиях подсудимого был установлен опасный рецидив.

При назначении наказания суд, кроме прочего, учёл совершение подсудимым преступления в период неотбытого срока ограничения свободы, а также состояние его здоровья и иные обстоятельства.

За совершённое преступление суд назначил рецидивисту наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

