Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

49-летний рецидивист из Кузбасса направлен в колонию строгого режима за хранение около килограмма наркотиков

Преступление подсудимый совершил в период неотбытого наказания в виде ограничения свободы через полтора года после освобождения из колонии, где он отбывал длительный срок за убийство, совершённое в Томской области. При рассмотрении дела в суде мужчина пояснял, что наркотики употребляет для расслабления в связи с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Как следует из материалов уголовного дела, 49-летний подсудимый после освобождения из исправительной колонии Томской области, где он отбывал длительный срок лишения свободы за убийство, стал проживать в Мариинске. Однако наказание за это преступление на момент совершения нового преступления он не отбыл: в начале 2024 года оставшийся срок лишения свободы был заменён на более мягкий вид наказания – 4 года ограничения свободы.

Через некоторое время сотрудникам органов внутренних дел поступила оперативная информация о сборе и употреблении подсудимым наркотических средств, которые тот хранит у себя в сарае. Для проверки поступившей информации сотрудники полиции с понятыми прибыли к дому подсудимого, предложив выдать предметы и вещества, запрещённые к свободному обороту на территории Российской Федерации. После этого мужчина сам проводил правоохранителей в сарай, где хранил наркотические средства.

В результате у подсудимого было изъято более 8 граммов наркотического средства марихуаны и около килограмма частей наркосодержащего растения рода конопля, что относится к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме. Дополнительно пояснил, что имеет тяжёлые хронические заболевания, в связи с чем употребляет наркотики с целью расслабиться.

В итоге рассмотрения уголовного дела вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, была подтверждена.

С учётом того, что подсудимый совершил тяжкое преступление в период непогашенной судимости за убийство, судом в действиях подсудимого был установлен опасный рецидив.

При назначении наказания суд, кроме прочего, учёл совершение подсудимым преступления в период неотбытого срока ограничения свободы, а также состояние его здоровья и иные обстоятельства.

За совершённое преступление суд назначил рецидивисту наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
24/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus