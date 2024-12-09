550 самозанятых кузбассовцев самостоятельно уплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии
Самозанятые граждане, которые уплачивают налог на профессиональный доход, могут самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Для этого им следует добровольно уплачивать страховые взносы в Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу. Таким правом воспользовались 550 самозанятых жителей региона.
Предприниматели, применяющие льготный налоговый режим на профессиональный доход, не обязаны перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Однако без таких взносов у них не формируется страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые нужны для назначения страховой пенсии по старости. Чтобы их деятельность была учтена при выходе на пенсию, им следует вступить в добровольные правоотношения для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а затем регулярно уплачивать взносы.
Подать заявление на вступление в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно одним из способов:
- через мобильное приложение «Мой налог» в разделе «Добровольное пенсионное обеспечение». Это самый удобный способ, приложение само сформирует заявление и отправит его в Отделение СФР по Кемеровской области;
- онлайн на портале госуслуг;
- лично в клиентской службе;
- заказным письмом по почте.
Платежи перечисляются через банк. Реквизиты для уплаты можно получить в Отделении СФР по Кемеровской области – Кузбассу, сформировать самостоятельно с помощью электронного сервиса СФР https://es.pfrf.ru/paymentDocs/, также можно уплатить страховые взносы в приложении «Мой налог». Взносы нужно уплатить до 31 декабря текущего года, их можно внести одной суммой или несколькими частями.
Полный год страхового стажа формируется, если самозанятый зарегистрирован в качестве плательщика с 1 января по 31 декабря и перечисляет на пенсию сумму не меньше минимального фиксированного взноса. В 2024 году минимальный размер страховых взносов — 50 798,88 руб. (это равно 1 году страхового стажа и 1,037 ИПК), максимальный — 406 391,04 руб. (1 год и 8,292 ИПК).
Напомним, что люди, не заработавшие требуемый стаж и пенсионный коэффициент, теряют право на страховую пенсию по старости. Им назначается социальная пенсия на 5 лет позже пенсионного возраста в размере, не превышающем прожиточный минимум.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контакт-центра по телефону — 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30).
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