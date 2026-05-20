560 тонн продовольственной пшеницы отгружено из Кузбасса в Приморский край под контролем Россельхознадзора

13 мая 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии пшеницы продовольственной, выращенной на территории Гурьевского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Приморский край.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки 13 мая 2026 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 8 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 560 т.