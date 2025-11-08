57 школьников региона отмечены нагрудным знаком «Юный турист Кузбасса»

В администрации Правительства Кузбасса прошло торжественное награждение участников регионального проекта «Юный турист Кузбасса». Нагрудные знаки получили 57 школьников из Кемерова и Новокузнецка.



«Кузбасс — это регион с уникальной историей. Важно, чтобы молодые ребята не просто увидели, но и по-настоящему узнали, почувствовали наш край — его природу, историю и традиции», — отметила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.



Кроме того, Благодарностью министерства туризма Кузбасса за активное содействие в продвижении проекта «Юный турист Кузбасса», воспитание у молодого поколения культуры туризма и путешествий, чувства патриотизма и бережного отношения к памятникам культуры отмечены представители школ и туристических организаций.



Нагрудный знак вручается за успешное прохождение квест-экскурсий по выдающимся туристическим объектам регионального проекта «Юный турист Кузбасса». Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении проекта, посетить 10 локаций и ответить на вопросы викторины. Экскурсии можно начать в любое время. Темп прохождения выбирается самостоятельно. На сегодняшний день уже зарегистрировано 6,4 тысячи школьников Кузбасса в возрасте от 7 до 18 лет. Подробности можно узнать на сайте проекта.



Проект «Юный турист Кузбасса» стартовал в 2022 году. За это время нагрудными знаками отметили 608 участников.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса