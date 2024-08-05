70-летний убийца из Калтана после освобождения из колонии будет 10 лет находиться под надзором

В места лишения свободы житель Калтанского округа попал 6 лет назад за убийство своего друга детства, которому нанёс более 20 ударов ножом в результате конфликта из-за браги. За время отбывания наказания осуждённый полностью ослеп, и в связи с совокупностью иных заболеваний в прошлом году был освобождён от отбывания наказания по болезни, обосновавшись в Мариинске. Позже органы внутренних дел обратились в суд с просьбой установить в отношении осуждённого административный надзор с возложением на него ряда ограничений…

Отдел МВД России «Мариинский» обратился в суд об установлении административного надзора в отношении 70-летнего рецидивиста, который в прошлом году освободился из мест лишения свободы в связи с наличием диагноза, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания.

Из материалов дела следует, что осуждённый в феврале 2018 года после распития спиртного в доме своего друга детства поссорился с ним в результате отказа употреблять брагу после того, как закончилось другое спиртное. В ходе ссоры хозяин квартиры из дивана стал доставать ружьё в чехле, и в этот момент осуждённый схватил со стола кухонный нож и нанёс другу детства более 20 ударов этим ножом. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, осуждённый решил поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Однако огонь так и не разгорелся, и убийца ушёл из дома. Через некоторое время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которым сознался в совершённом преступлении.

Тогда же, в 2018 году, Калтанским районным судом Кемеровской области за совершение убийства осуждённому было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Однако через пять лет по ходатайству исправительного учреждения суд освободил осуждённого в связи с тяжёлой болезнью, так как за время отбывания наказания тот полностью ослеп, а также приобрёл иные сопутствующие заболевания, которые препятствуют дальнейшему отбыванию им наказания.

А ещё через несколько месяцев отдел МВД России «Мариинский» обратился в суд с установлением в отношении освобождённого административного надзора.

В целях предупреждения совершения преступлений и других правонарушений, а также оказания индивидуального профилактического воздействия, суд установил в отношении освобождённого административный надзор сроком на 10 лет.

В течение указанного срока 70-летний мужчина обязан являться один раз в месяц в контролирующий орган. Также ему запрещено находиться в местах общественного питания, в которых продаётся спиртное, и выезжать за пределы Кузбасса.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд