8 тонн окостенелых рогов марала из Кемеровской области, отправлены в Китай для производства сувенирной продукции

В сентябре 2023 года инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрена партия окостенелых рогов лося и окостенелых рогов марала общим весом более 8 тонн.

Экспорт данной партии осуществлен Кузбасским предприятием ООО «Агровэй» автомобильным и железнодорожным транспортом.

Согласно требованиям при экспорте в Китай непищевой продукции она была подвергнута лабораторному исследованию в аккредитованной Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на активность цезия и по результатам исследований признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено. На продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5f, учтённый в информационной системе Россельхознадзора «eCert», а так же был оформлен «сертификат на экспортируемые в Китайскую Народную Республику рога животных и бивни мамонтов, предназначенные для ремесленных и сувенирных изделий».