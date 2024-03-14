845 жителей Кузбасса получили технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов

Электронный сертификат позволяет мгновенно приобрести необходимые технические средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, рекомендованные гражданам в программе реабилитации и абилитации. Их можно выбрать и купить самостоятельно.

«Наиболее востребованы у жителей Кемеровской области протезно-ортопедические изделия (протезы, ортезы, ортопедическая обувь), кресла-коляски, а также трости, костыли, ходунки. В июне прошлого года возможности электронного сертификата были расширены, а в перечень технических средств реабилитации включены протезы верхних и нижних конечностей. Запись сертификата привязывается к банковской карте “МИР” гражданина. Средства на конкретное изделие резервируются в Федеральном казначействе и при покупке мгновенно перечисляются напрямую продавцу. Воспользоваться электронным сертификатом можно в стационарных торговых точках и в онлайн-магазинах. В Кемеровской области работают 17 поставщиков, это — 34 торговые точки, в которых можно расплатиться сертификатом», – рассказала управляющая Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Сегодня по сертификату можно приобрести более 300 различных средств реабилитации, включая изделия, сделанные на заказ. Социальный фонд России разработал электронный Каталог ТСР для подбора и приобретения специализированных изделий. По электронному сертификату получить их можно в течение 8 дней, в то время как закупка по контракту может занять до 3 месяцев.

На получение сертификата имеют право люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание, и другие категории. Оформить его можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР