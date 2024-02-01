Аэропорт Новокузнецк начнет обслуживать рейсы в Махачкалу

Со 2 мая 2024 года открываются прямые вылеты из Новокузнецка в столицу Дагестана. Рейсы в Махачкалу будет выполнять базовый перевозчик аэропорта – Nordwind Airlines на самолетах Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

Вылеты из Новокузнецка запланированы по понедельникам и четвергам в 09:35. Время в полете составит 04 ч. 35 мин. Стоимость билетов начитается от 10 950 рублей.

«Попытки запустить это направление мы предпринимаем с прошлого года. Берег Каспийского моря, уникальная природа и культура интересуют кузбассовцев и могут стать хорошей альтернативой отпуску на побережье Черного моря. Расширение маршрутной сети и предоставление в связи с этим новых возможностей для пассажиров – одна из наших приоритетных задач», - прокомментировал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, сегодня самолеты авиакомпании Nordwind летают из Новокузнецка круглогодично по трем прямым направлениям: в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Кроме того, пассажирам доступны трансферные рейсы через любой из этих городов по более чем 20 направлениям. Только в 2023 году аэропорт обслужил более 1000 рейсов авиакомпании, ими воспользовались около трети всех пассажиров авиагавани.

Фото: аэропорт Новокузнецк