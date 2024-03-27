Аэропорт Новокузнецк переходит на весенне-летнее расписание полетов

С 31 марта все организации гражданской авиации переходят на весенне-летний период (ВЛП) навигации 2024 года. В их числе и новокузнецкая воздушная гавань.

Уже с апреля 2024 года из Новокузнецка еженедельно будут выполняться 28 рейсов с последующим их увеличением к сезону отпусков. Всего из Новокузнецка доступны прямые вылеты в 8 городов России на крыльях 7 авиакомпаний: «Сибирь» (S7), «Аэрофлот», «Северный Ветер» (Nordwind), «Red Wings», «КрасАвиа», «Россия», «Икар».

Откроет сезон отпусков новое направление – Махачкала. Первый рейс в столицу Дагестана отправится 2 мая. Самолет Airbus A321 будет курсировать дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Отправление в 22:05 и в 10:35 соответственно. Время в пути – всего 4 ч. 40 мин.

«Весна и лето – пора отпусков. Чтобы у жителей Южно-Кузбасской агломерации было больше вариантов для отдыха, ведем переговоры с авиакомпаниями по открытию новых направлений. Надеемся в скором времени обрадовать наших пассажиров новостями о расширении маршрутной сети с прямыми вылетами из Новокузнецка», – прокомментировал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Кроме расширения летной программы запланировано и изменение дат и времени вылета. Так, рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. А с мая добавится еще и среда.

Фото: аэропорт Новокузнецк