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Аграрии Тяжинского округа готовятся к уборочной страде

На производственной площадке ИП Глава К(Ф)Х Росликов С. А. смонтирован новый зерносушильный комплекс отечественного производства.
Зерносушилка конвейерного типа предназначена для бережной обработки зерна. Потоки горячего и теплого воздуха равномерно направляются на ложе, обеспечивая аккуратную просушку без «горячих точек». При этом возгорание и деформация зерна полностью исключены.
За 8-часовой рабочий день просушивается 336 тонн зерна. Немаловажно, что эта модель успешно справляется с зерном любой степени влажности и загрязненности.

 

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/07/2024
Экономика
Тяжин
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