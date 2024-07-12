Аграрии Тяжинского округа готовятся к уборочной страде

На производственной площадке ИП Глава К(Ф)Х Росликов С. А. смонтирован новый зерносушильный комплекс отечественного производства.

Зерносушилка конвейерного типа предназначена для бережной обработки зерна. Потоки горячего и теплого воздуха равномерно направляются на ложе, обеспечивая аккуратную просушку без «горячих точек». При этом возгорание и деформация зерна полностью исключены.

За 8-часовой рабочий день просушивается 336 тонн зерна. Немаловажно, что эта модель успешно справляется с зерном любой степени влажности и загрязненности.