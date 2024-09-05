Активисты Центров общения старшего поколения в Кемеровской области поддерживают участников специальной военной операции

Посетители Центров общения старшего поколения в Кемеровской области – Кузбассе регулярно участвуют в акциях поддержки военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО.

С начала года они связали более 60 пар носков и руковиц, а также собрали и расфасовали 880 наборов сублимированных продуктов для приготовления в полевых условиях картофельного пюре с курицей и приправами. Все изделия были отправлены на передовую через волонтерское движение «Наши – это мы».

В июле активисты Центров общения старшего поколения в Новокузнецке посетили стационарный пункт плетения маскировочных сетей. Объединив силы с волонтерами и активистами молодежного движения «Движение Первых», они изготовили маскировочную сеть размером 3/12 для осеннего сезона и передали ее военнослужащим через волонтеров движения «КуZня для Победы».

«Мы гордимся нашими пенсионерами. Они являются ярким примером проявления гражданской активности и патриотизма. Их помощь неоценима и, уверена, поднимает боевой дух наших ребят, выполняющих служебный долг», — отметила Людмила Бабичук, управляющий Отделением Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу.

Напомним, Центры общения старшего поколения сегодня действуют на базе 12 клиентских служб Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу.

С планом мероприятий Центров общения можно ознакомиться на региональной странице сайта Социального фонда России по ссылке: https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/11112.

Мы в соцсетях:

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

Фото: ОСФР