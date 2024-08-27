Апелляция оставила под стражей избравшего путь лёгкого заработка несовершеннолетнего «кладмена»

Накануне апелляционная судебная инстанция рассмотрела жалобу стороны защиты на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнего обвиняемого, задержанного с 54 свёртками, содержащими около 40 граммов синтетического наркотика.

Напомним, что по версии следствия, в середине августа ночью сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России «Мариинский» в одном из районов города был задержан 16-летний местный житель, у которого правоохранители изъяли 54 свёртка в изоляционной ленте, внутри которых находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-ПВП» общей массой около 40 граммов. Изъятое наркотическое средство молодой человек планировал сбыть путём размещения «закладок» на территории Мариинска. Кроме того, под утро в тайнике, оборудованном задержанным, был обнаружен ещё один свёрток с аналогичным наркотиком массой около одного грамма.

Вскоре подростку органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В этот же день следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении несовершеннолетнего «наркозакладчика» меры пресечения в виде заключения под стражу.

В суде следователь указывал, что обвиняемый, учитывая тяжесть преступлений, в совершении которых он обвиняется, а также его социальное положение, может скрыться от следствия и суда с целью избежать наказания за совершённые преступления. По мнению следствия, вместо того, чтобы трудиться, обвиняемый избрал путь «лёгкого заработка» путём распространения наркотических средств на территории Мариинска, тем самым поставив под угрозу общественную безопасность и здоровье населения.

Суд, выслушав как сторону обвинения, так и сторону защиты, пришёл к выводу об обоснованности ходатайства следователя.

По мнению суда, установленные обстоятельства дают основания полагать, что обвиняемый, оставшись на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать возможного наказания.

В результате несовершеннолетнему обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Не согласившись с постановлением Мариинского городского суда, адвокат и законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию.

Однако Кемеровский областной суд, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, а также изучив иные представленные материалы, оставил принятое судом первой инстанции решение без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд