Уже много лет во всем мире применяются вакцины от большинства инфекционных заболеваний. Но несмотря на успешный опыт использования вакцин и доступность информации о них, до сих пор некоторые люди являются противниками прививок, считая их опасными для здоровья. Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, еще раз ответила на подобные заблуждения и привела аргументы в пользу иммунопрофилактики.

Миф 1. Много прививок снижают иммунитет

Каждая вакцина укрепляет защитные функции организма против конкретной инфекции. Клинические исследования показывают, что множественные прививки не ведут к общему ослаблению иммунитета. Вакцины стимулируют иммунную систему к выработке антител и формируют иммунную память, делая организм более устойчивым к инфекциям.

Миф 2. Многие прививки дают опасные побочные эффекты

Побочные эффекты, такие как небольшая температура, слабость, покраснение в месте инъекции - нормальная реакция организма на введение чужеродных антигенов. Они обычно проходят самостоятельно и свидетельствуют о том, что иммунная система «отрабатывает» вакцину. Серьёзные осложнения являются крайне редким явлением, а риск их возникновения значительно ниже, чем опасность от болезни, от которой защищает прививка.

Миф 3. Смертельные болезни ликвидированы, поэтому в вакцинации нет смысла

На самом деле вакцинация позволила победить большинство детских болезней, но если прививок не делать, то незащищённый организм ребёнка заболеет при первой встрече с возбудителем.

Миф 4. Лучше получить иммунитет в результате болезни, а не вакцинации

Если ждать, что организм при встрече с инфекцией легко переболеет и выработает натуральный иммунитет, то могут наступить тяжёлые последствия и даже летальный исход. Если даже и возникают нежелательные реакции от прививок, они носят кратковременный и лёгкий характер и как правило проходят самостоятельно.

Миф 5. Вакцины содержат опасные для здоровья вещества

Да, вакцины содержат некоторые вещества, которые могут вызывать опасения, но их количество настолько мало, что они абсолютно безопасны для организма. Любая вакцина до её массового внедрения тщательно исследуется на эффективность и безопасность для человека.

Миф 6. Вакцинация ухудшает состояние людей с хроническими заболеваниями

Согласно исследованиям, вакцинация защищает человека не только от инфекционных заболеваний, но и от обострения хронических неинфекционных заболеваний. Например, выяснилось, что среди взрослых, вакцинированных против пневмококковой инфекции и вируса гриппа, было значительно меньшее количество случаев ишемического инсульта, острого инфаркта миокарда, пневмонии и обострений ХОБЛ по сравнению с не вакцинированными людьми.

