Беременность – прекрасный повод бросить курить

В профилактическую неделю, посвященную сокращению потребления никтотиносодержащей продукции врачи-гинекологи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова рассказали пациентам о вреде курения.

По словам заведующей консультацией № 1 Юлии Игнатьевой, курение при беременности вредно вдвойне, ведь все ядовитые вещества, поступающие в организм матери, «достаются» и ребенку, но в гораздо большей концентрации. Зарождающийся организм не справляется с той «таблицей Менделеева», которая содержится в каждой сигарете: никотин, угарный газ, смолы, канцерогенные вещества.

"Курение на ранних сроках беременности может привести к различным заболеваниям, которые формируются во время внутриутробного развития человека, например, патологии сердца или костной системы, которые не обусловлены генетическими нарушениями, - говорит заведующая консультацией № 1. - Курение на поздних сроках беременности может стать причиной каких-либо отклонений в развитии плода, возможно преждевременное созревание плаценты и преждевременные роды, велика вероятность отслойки плаценты и внутриутробной гибели плода и рождением мертвого младенца".

‌Курение во время беременности – это всегда риск, всегда отягчающий фактор. Гораздо полезнее просто отказаться от сигарет, чем гадать, повредят или не повредят они вашему будущему ребенку.

Опасна эта вредня привычка и при грудном вскармливании.

"Все вещества, содержащиеся в табаке, поступают в грудное молоко, а значит, ребенок получает все те же канцерогенные и радиоактивные вещества, что и курящая мать, - резюмирует Юлия Игнатьева.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).