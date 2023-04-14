Безопасность физкультурно-спортивного фестиваля обеспечили росгвардейцы в Кузбассе

В городе Осинники в спортивном комплексе «Шахтер» завершился региональный физкультурно-спортивный фестиваль работников образования. Безопасность участников обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В спортивных состязаниях поучаствовали команды различных образовательных учреждений из 8 территорий региона. В рамках мероприятия провели волейбольные матчи, в составе которых были педагоги, работники культуры и профессионального образования. Все игры прошли под контролем росгвардейцев, которые обеспечили охрану правопорядка, а также сохранность имущества участников и гостей фестиваля.

Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия