Безопасность на рельсах – ответственность каждого

Cотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово совместно с начальником депо станции Прокопьевск Григорием Панеевым и ведущим специалистом по охране труда Прокопьевской дистанции пути Ириной Цукановой провели экскурсию по железнодорожной станции Прокопьевск для учащихся школы № 26.

Двенадцати старшеклассникам показали устройство локомотива, рассказали о тонкостях управления и особенностях движения поездов. Ребята даже смогли почувствовать себя настоящими машинистами, попробовав управлять поездом в учебном классе. Особое внимание уделили работе машинистов и их помощников, чья главная задача – обеспечение бесперебойной транспортировки грузов.

Сотрудники транспортной полиции провели беседу с подростками о правилах безопасного поведения на железной дороге. Не менее важной стала тема предупреждения и пресечения противоправных действий, направленных на нарушение работы транспортной инфраструктуры. Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили, что такие деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, уголовная ответственность за которые наступает уже с 14 лет.

Также стражи порядка и ребята обсудили методы распознавания и противодействия вербовке несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В завершение встречи всем участникам вручили памятки о правилах поведения на объектах транспорта.

 

Фото: Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово - Виктория Сидорова

kuzbassnews.ru
24/10/2025
