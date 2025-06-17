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Безопасность праздничных мероприятий обеспечила Росгвардия в Кузбассе

В Кемеровской области совместно с коллегами из взаимодействующих органов сотрудники региональных подразделений обеспечили безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий в минувшие выходные. Праздничные мероприятия совпали и со 107-й годовщиной образования областного центра.

Совместные действия сотрудников подразделений вневедомственной охраны, специалистов по лицензионно-разрешительной работе и представителей регионального управления Росгвардии, координируясь с другими правоохранительными органами, охватили 15 населенных пунктов области. Их целью было обеспечение безопасности свыше 30 тысяч жителей Кузбасса в ходе более чем ста праздничных мероприятий.

Программа торжеств включала в себя концертные выступления, патриотические акции, обучающие занятия и красочные фейерверки в вечернее время. В Кемерове прошло празднование и 107-й годовщины со дня основания города, что придало торжествам особый размах и значимость. Для обеспечения общественного порядка все патрульные экипажи вневедомственной охраны несли службу в круглосуточном режиме, уделяя особое внимание местам проведения массовых гуляний.

Кроме этого, в период празднования жители и гости Кемерова могли наблюдать аэростат в небе над городом. Благодаря специалистам подразделения беспилотных летательных аппаратов Росгвардии комплекс высотного наблюдения был развернут над территорией массовых мероприятий с целью обеспечения панорамного обзора местности радиусом до 5 км.

Благодаря слаженным действиям подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу празднования прошли без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
17/06/2025
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